Еще 30 дней. Сейм продлит для украинских беженцев срок обеспечения бесплатным питанием

Сейм принял к рассмотрению поправки в Закон "О поддержке гражданских жителей Украины", которые продлевают срок предоставления бесплатных продуктов питания беженцам, которые уже подали заявки на предоставление первичной поддержки в Латвии.

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В переходных правилах к закону появится уточнение, которое гласит, что новая норма закона, гласящая, что государство обеспечивает продуктами питания в течение 30 дней после прибытия в рамках оказания первичной поддержки, не относится к тем, что подал заявку до 24 мая 2022 года (включительно). Напомним, что изначально беженцы обеспечивались продуктами в течение 90 дней после подачи заявки. После внесения на прошлой неделе поправок в закон выяснилось, что этот срок сокращен. Теперь он продлен для тех, кто успел подать заявку до 24 мая.

Всем украинским беженцам, которые подали заявку на получение первичной помощи до 24 мая этого года включительно, к 90 дня предоставления продуктов питания добавят еще 30 дней. В общей сложности срок оказания такой поддержки не может превышать 120 дней, решили парламентарии.

Те же украинские беженцы, которые подадут заявки на предоставление первичной поддержки после 25 мая, смогут рассчитывать на то, что продуктами питания их будут обеспечивать 30 дней.