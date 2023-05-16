Еще не согласована акция против политики правительства, которую планируется провести 27 мая в Риге

Рижская дума пока не согласовала акцию против политики, реализуемой правительством Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"), которую планируется провести в Риге, на площади у памятника Свободы, в субботу, 27 мая, сообщает агентство LETA. К участию в этой акции активно призывает в соцсетях лидер оппозиционной "Латвии на первом месте" Айнар Шлесерс.

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Заявку на проведение акции протеста, по информации LETA, подало некое частное лицо. В заявке сказано, что на площади Свободы планируется в субботу, 27 мая, планируется с 15.00 до 17.00 провести собрание жителей с целью высказать мнение о переизбрании президентом Эгила Левитса и политики, реализуемой исполнительной властью — то есть, правительством.

Заявка получена, но пока не рассмотрена. Сейчас заявку, по просьбе Рижской думы, оценивают правоохранительные учреждения.

Из текста заявки явно следует, что она была подана в самоуправление еще до того, как 10 мая президент Эгил Левитс отказался баллотироваться на второй срок.

Участвовать в собрании протеста активно призывает жителей лидер оппозиционной "Латвии на первом месте" Айнар Шлесерс. Именно эта партия активно использовала еще до парламентских выборов лозунг "Против режима Левитса-Кариньша".

В связи с "самоотводом" Левитса повестка дня акции протеста несколько меняется. Теперь актуализируется призыв отправить в отставку правительство Кариньша, а отказ Левитса баллотироваться объясняется заслугами оппозиции.

"Мы вместе свалили Левитса! Свалим вместе и Кариньша!", — призывает Шлесерс. Политик говорит, что правительство Кариньша загнало Латвию в долги, экономика стагнирует, народ вымирает, молодежь бежит из страны, а люди борются за выживание.

В социальных сетях Шлесерс прогнозирует, что в акции протеста могут принять участие 10 000 человек в то время, как в заявке на проведение мероприятия сказано, что только 1000.

В соцсетях участвовать в акции протеста 27 мая уже призвал и лидер оппозиционной "Стабильности" Алексей Росликов.