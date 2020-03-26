Еще один иностранный военнослужащий НАТО в Латвии мог заразиться коронавирусом

Вирусом Covid-19 мог заразиться еще один военнослужащий контингента НАТО, развернутого в Латвии. Таким образом, в целом сейчас в армии, возможно, констатировано два случая заболевания, рассказал в интервью передаче "Утренняя панорама" Латвийского телевидения министр обороны Артис Пабрикс.

По словам Пабрикса, первый заболевший привез инфекцию из зарубежной командировки. С латвийскими военнослужащими он не контактировал. Сейчас все помещения, в которых тот находился, изолированы и продезинфицированы.

Однако возможно, что солдат НАТО все же перенес вирус, симптомы наблюдаются у его коллеги. Оба военнослужащих из одной страны, но Пабрикс отказался говорить, какой именно.

Представитель Министерства обороны Каспарс Галкинс подчеркнул, что военнослужащие НАТО, которые несут службу на территории Латвии, не проживают ежедневно в казармах, а арендуют жилплощадь.

Галкинс не назвал часть, в которой служил солдат, и страну, из которой он приехал, но подтвердил, что он не служил в крупнейшей структуре сил НАТО в Латвии — боевой группе расширенного присутствия НАТО на Адажской базе.

Он также не контактировал с солдатами Национальных вооруженных сил Латвии.