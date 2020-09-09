Еще одна партия оспорила в суде результаты выборов в Рижскую думу

Партия "Альтернатива" также оспорила в суде решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по результатам выборов в Рижскую думу.

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Ранее ЦИК отклонила требование партии об отмене решения Рижской городской избирательной комиссии об утверждении результатов выборов в Рижскую думу.

Как сообщалось, ЦИК приняла решение отклонить все поданные партиями жалобы, касающиеся результатов внеочередных выборов в Рижскую думу, и не отменять результаты выборов как на отдельных участках, где были зафиксированы нарушения, так и в столице в целом.

С заявлениями в ЦИК, оспаривая результаты выборов, обратились четыре партии - "Новое Согласие", "Согласие", Русский союз Латвии и "Альтернатива".

В заявлениях указывалось, что на 97-м и 144-м избирательных участках было обнаружено более 600 непроштампованных конвертов с бюллетенями, которые в связи с этим были признаны недействительными. Также некоторые избиратели, подавшие заявки на голосование по месту жительства, не смогли принять участие в выборах, поскольку к ним не пришли представители избирательной комиссии.

Представители всех четырех партий оспорили решения ЦИК. Иск партии "Новое Согласие" будет рассмотрен Административным окружным судом уже в четверг, 10 сентября.