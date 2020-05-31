Еще в одном месте Латвии планируется установить измеряющий среднюю скорость фоторадар

На дорогах Латвии может появиться еще одно место, где специальные устройства будут заменять среднюю скорость движущихся транспортных средств. Об этом в эфире ReTV рассказал начальник Главного управления полиции поядка Нормунд Крапсис. Он выразил надежду, что правительство, планируя бюджет страны на следующий год, найдет деньги на финансирование проекта.

По словам Крапсиса, в качестве потенциального нового места замера средней скорости рассматривается участок на Видземском шоссе (А2). Конкретное место Крапсис не назвал, но отетил, что там регулярно попадаются нарушители скоростного режима. Например, недавно в ходе рейда там менее чем за час было поймано шесть "лихачей".

Если обычный фоторадар фиксирует скорость автомобиля только в одной точке, то система контроля средней скорости движения регистрирует скорость в нескольких точках и рассчитывает среднюю скорость на конкретном участке, что мотивирует водителей не нарушать правила дорожного движения на более протяженных участках пути.

Система определяет среднюю скорость автомобиля с учетом времени, за которое автомобиль проезжает расстояние от одного фоторадара до другого.