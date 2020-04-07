Ещё 2000 учеников не хватает технических средств для удаленной учебы

Министерство образования и науки (МОН) получило сообщения о ещё 2000 учеников, которые не могут участвовать в удаленной учебе из-за нехватки технического оснащения, сообщил на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке парламентский секретарь МОН Рейнис Знотиньш (НКП), передает LETA.

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Речь идет о детях из многодетных семей, где, например, на пятерых детей приходится один или два компьютера и тому подобных ситуациях. В сумме речь идет о 2000 учеников.

Ранее МОН стало известно о 5000 учениках, которые не могли учиться удаленно из-за отсутствия компьютера или смартфона дома, это примерно 3% от учеников. МОН вместе с частными партнерами обеспечили этих детей техникой.

Знотиньш призвал семьи в первую очередь обращаться за помощью в школы и самоуправления. МОН на данный момент общается с несколькими партнерами, которые могли бы пожертвовать технику, но ведомство просит в первую очередь решать этот вопрос с самоуправлением. Знотиньш указал, что есть ряд самоуправлений, готовых помочь семьям, а также технику могут предоставить школы.

Как уже сообщалось, с 6 апреля в Латвии заработал обучающий канал “Твой Класс”, призванный помочь детям младших классов в удаленной учебе. С 13 марта все школы страны закрыты и в МОН прогнозируют, что в этом семестре очное обучение не возобновится.