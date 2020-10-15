Если через неделю не последует рост заболеваемости, самоуправления сами смогут выбрать модель обучения

Если после недели удаленной учебы не последует рост заболеваемости Covid-19, самоуправления сами смогут решать вопрос о моделях обучения в своих учебных заведениях, заявила на пресс-конференции министр образования и науки Илга Шуплинска.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Если за это время ситуация останется стабильной или [заболеваемость Covid-19] уменьшится, то да, конечно. Если мы увидим рост заболеваемости, то могут последовать и другие ограничения", — так ответила она на вопрос, смогут ли самоуправления в дальнейшем выбирать модель учебы.

Она сказала, что неделя удаленной учебы для 7-12-х классов является превентивной мерой, чтобы после осенних каникул в школы вернулись не все дети и школы успели все привести в порядок и дезинфицировать.

Как сообщалось, согласно решению правительства, с 26 по 30 октября учебный процесс в 7-12-х классах будет протекать удаленно.