Если через неделю не последует рост заболеваемости, самоуправления сами смогут выбрать модель обучения
Foto: Publicitātes foto

Если после недели удаленной учебы не последует рост заболеваемости Covid-19, самоуправления сами смогут решать вопрос о моделях обучения в своих учебных заведениях, заявила на пресс-конференции министр образования и науки Илга Шуплинска.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Если за это время ситуация останется стабильной или [заболеваемость Covid-19] уменьшится, то да, конечно. Если мы увидим рост заболеваемости, то могут последовать и другие ограничения", — так ответила она на вопрос, смогут ли самоуправления в дальнейшем выбирать модель учебы.

Она сказала, что неделя удаленной учебы для 7-12-х классов является превентивной мерой, чтобы после осенних каникул в школы вернулись не все дети и школы успели все привести в порядок и дезинфицировать.

Как сообщалось, согласно решению правительства, с 26 по 30 октября учебный процесс в 7-12-х классах будет протекать удаленно.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

2

Source

LETA

Tags

Илга Шуплинска Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Доступная помощь для латвийских бизнесменов
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее
Что привезти на память из Вентспилса
Топ блюд Лауры Икауниеце, которые можно заказать в Wolt