Если кризис углубится, самоуправления будут просить у государства денег на пособия

Если кризис, вызванный распространением Сovid-19, значительно углубится, Латвийский союз самоуправлений (ЛСС) ожидает от государства участия в софинансировании отдельных пособий, рассказала на Латвийском радио советник ЛСС по вопросам здравоохранения и социальным вопросам Илзе Рудзите.

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По ее словам, если чрезвычайная ситуация будет продлена и экономический спад окажется очень значительным, к осени самоуправлениям потребуется бюджетная поддержка в финансировании квартирных пособий и пособий по гарантированному минимальному доходу.

Рудзите сообщила, что в марте еще не заметен существенный рост расходов самоуправлений на пособия. Ситуация станет яснее в начале мая, когда будут собраны данные за апрель.