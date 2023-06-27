Если Нацобъединение окажется в оппозиции, то ненадолго. Роберт Зиле прогнозирует, что Кабмин падет в июле
Foto: DELFI

В середине июля — после саммита НАТО в Вильнюсе — нынешнее правительство Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") может уйти в отставку, допустил в интервью Latvijas Avīze представитель Национального объединения, депутат Европарламента Роберт Зиле. По мнению политика, Кариньш думает о европейской карьере, и до выборов в Европарламент и номинации еврокомиссара, может занять в правительстве пост главы МИД.

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После президентских выборов "Новое Единство", напомним, инициировало переговоры о расширении коалиции. Оставаясь в правительстве с нынешними коалиционными партнерами — "Объединенным списком" и Нацобъединением — "Новое Единство" фактически ведет переговоры о вхождении в правительство с оппозиционными Союзом "зеленых" и крестьян и "Прогрессивными". Именно эти политические силы обеспечили "Новому Единству" избрание президентом страны Эдгара Ринкевича.

Правительство падет после саммита НАТО?

По мнению Роберта Зиле, "Новое Единство" — самая многочисленная парламентская фракция — сейчас пытается усилить свое влияние.

"Сейчас правительство агонизирует, я полагаю, Кариньш и "Новое Единство" ждут, когда Нацобъединение или "Объединенный список" ошибутся. Тогда они укажут на плохих политиков, которые свергают правительство, и появится возможность сформировать обещанное расширенное правительство. Скорее всего не с премьером Кариньшем, а с другим лидером "Нового Единства", — считает Зиле.

Европарламентарий полагает, что "Новое Единство" стремится расширить коалицию, чтобы можно было впоследствие не учитывать мнение отдельных членов коалиции, продавливая реализацию своей программы.

Но, по мнению Зиле, просто взять и расширить коалицию, не прибегая к отставке действующего Кабинета министров — невозможно.

"Расширение коалиции (…) означает новое правительство. Потому что нельзя расширять существующее правительство, против которого проголосовали два потенциальных новичка", — пояснил Зиле. С его точки зрения, изменения в коалиции все же должны произойти, поскольку "СЗК никакие не новички в политике и будут требовать упорядочения долгов", а "Новому Единству" будет сложно сказать — нет, мы останемся со старой коалицией.

На прямой вопрос, готово ли Нацобъединение уйти в оппозиции, Зиле заявил, что политическая сила не окажется в оппозиции, если и окажется — то ненадолго. По словам Зиле, и СЗК, и "Прогрессивные" стремятся к сужению коалиции, но "Новое Единство" хотело бы широкую коалицию. "Вопрос, что они в ходе создания правительствы смогут сделать с "Объединенным списком" — не думаю, что сейчас можно "Объединенный список" разорвать, но может быть можно при новых переговорах. Нацобъединение не может расколоться, это точно", — сказал Роберт Зиле.

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Также политик утверждает: Нацобъединение не будет работать в одной коалиции с "Прогрессивными", поскольку "они выраженно нападают на нас".

Кариньш готовится к отъезду в Брюссель?

Зиле считает, что "Новое Единство", осознавая всю эту ситуацию, не хочет выступать зачинщщиком свержения собственного правительства, поскольку это не будет выглядеть успешным пиар-ходом. Отсюда — и задержка с формированием новой коалиции. К тому же в середине июля состоится саммит НАТО, и более вероятно, что Кабинет министров Кришьяниса Кариньша падет после этого события.

"Я думаю, что "Новое Единство" должно собраться. (…) Если они так много наобещали новым партнерам в создании правительства, премьер-министр должен сам объявить об отставке старого правительства", — добавил политик.

"Я уважаю работу Кариньша в предыдущие четыре года. Желание работать в европейской политике не предосудительно, но об этом нужно сказать. Нужно отправить правительство в отставку, нужно признать, что до выборов в Европарламент и номинации следующего еврокомиссара я буду министром иностранных дел, и не скрывать это от общества", — сказал Зиле, фактически обращаясь к Кариньшу и обрисовывая возможное политическое будущее нынешнего премьера.

В то же время Зиле затруднился сказать, выдвинет ли "Новое Единство" вновь в еврокомиссары Валдиса Домбровскиса, который уже занимает этот пост, или же во внутренних переговорах должность была обещала Кришьянису Кариньшу.

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