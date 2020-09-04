Если ограничения на поездки внутри Балтии будут введены, на часть жителей приграничья это не распространится

В случае вступления в силу ограничений на поездки в странах Балтии к отдельным жителям латвийской приграничной территории не будет применяться требование 14-дневной самоизоляции. Такое решение в пятницу принял Кабинет министров.

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По данным Министерства здравоохранения, уровень заболеваемости "Covid-19" в Литве и Эстонии на сегодняшний день составляет менее 16 случаев на 100 тыс. жителей, поэтому еще по крайней мере в течение недели после поездки в эти страны не нужно будет соблюдать самоизоляцию.

Поскольку ранее существовала вероятность того, что заболеваемость "Covid-19" в Литве и Эстонии может превысить порог в 16 случаев на 100 тыс. жителей, Кабинет министров на внеочередном заседании в пятницу рассмотрел поправки к правилам "Меры эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции "Covid-19"", чтобы принять решение о действиях в случае, если в странах Балтии вступят в силу ограничения на поездки.

Поправки к правилам гласят, что в случае, если количество пациентов с "Covid-19" в Литве и Эстонии увеличится и превысит порог в 16 случаев на 100 тыс. жителей, лица, въезжающие в Латвию из Литвы и Эстонии, должны будут соблюдать 14-дневную самоизоляцию, а также прикрывать рот и нос в общественных местах.

В то же время, ввиду тесной интеграции между людьми, проживающими вблизи латвийско-литовской и латвийско-эстонской границ, и для того, чтобы чрезмерно не ограничивать права лиц, которые ежедневно пересекают сухопутную границу, чтобы работать или учиться в другой стране, правительство решило освободить определенные категории лиц от требования 14-дневной самоизоляции.

Из поправок к правилам следует, что ограничения на передвижение и требование самоизоляции не будут применяться к гражданам и постоянным жителям стран-членов Европейского союза (ЕС), которые пересекают государственную границу Латвии в связи с выполнением трудовых обязанностей, получением образования, необходимостью заботы о родственниках, организацией похорон или участием в них.

Поправки к правилам также предусматривают, что требование самоизоляции не будет распространяться на лиц, которые пересекают территорию Латвии транзитом, то есть пересекают территорию Латвии в течение 12 часов без ночевки на территории страны.

Несмотря на некоторые разногласия, на сегодняшнем заседании правительства министры договорились поддержать вышеупомянутые поправки, взяв на себя обязательство решить связанные с ними специфические вопросы в течение следующей недели.