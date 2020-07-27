Если преподавателям не поднимут зарплату, в августе будет пикет

Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) обещает 18 августа устроить пикет у здания Кабинета министров, если не будут найдены средства на повышение зарплат работникам вузов, сообщает LETA.

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Профсоюз написал письмо всем высшим чиновникам государства, в котором призывает их срочно встретиться с представителями LIZDA и решить вопрос о повышении зарплат. Если встречи не будет или если на ней не будет получена информация о выделении дополнительного финансирования, будет пикет.

LIZDA напоминает, что повышение зарплат преподавателям было предусмотрено в Законе об образовании, в распоряжении Кабмина, в плане правительства и плане развития образования на 2014–2020 годы.

Профсоюз выражает благодарность за выделенные 8,2 миллиона евро, благодаря которым минимальная зарплата педагогов выросла с 750 до 790 евро. "Это обеспечило увеличение зарплат большей части педагогов, однако одна группа педагогов будет дискриминирована", — подчеркивает профсоюз и ссылается на Конституцию, которая запрещает любые виды дискриминации.

Как отмечает LIZDA, подкомиссия Сейма по вопросам высшего образования, науки инноваций рассмотрела вопрос о повышении зарплат преподавателям и обратилось в правительство с просьбой найти на это финансирование. Письма поддержки профсоюз получил также от Министерства земледелия, Министерства культуры, фракции Сейма "Развитие/За!" и Латвийской ассоциации колледжей.

На повышение зарплат преподавателям вузов с 1 января 2020 года должно было быть выделено 1,15 миллиона евро, но в бюджете это финансирование не было запланировано.