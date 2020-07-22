Если у школьника в школе проявятся симптомы ОРВИ, он должен быть изолирован

Если у школьника в школе появляются симптомы острой инфекции дыхательных путей, он должен быть изолирован в отдельном помещении, и, если этого требует возраст, следует обеспечить присутствие взрослого, предусматривает подготовленный Министерство образования и науки (МОН) проект правил правительства об организации учебного процесса с 1 августа.

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Также школа в таком случае должна связаться с родителями ребенка или его законными представителями, чтобы они немедленно забрали его домой. Вернуться в школу ребенок может только согласно указаниям лечащего врача.

Если симптомы ОРВИ констатированы у двух или более учащихся, школа также должна их изолировать, связаться с родителями и предоставить информацию Центру профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Если признаки болезни появились у работника учебного заведения, он должен прекратить выполнение рабочих обязанностей и ехать домой, а также связаться с семейным врачом, а ответственному лицу учебного заведения необходимо связаться с ЦПКЗ, предусматривает проект правил.