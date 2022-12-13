Если ваш счет за квартиру с отоплением больше пенсии — расскажите нам!
Foto: AFP/Scanpix/LETA/F64

Редакция портала Delfi просит откликнуться читателей, которые в этом месяце получили коммунальные счета заметно превышающие его доходы или пенсии. Просим поделиться своим опытом, как вы с этим справляетесь? Анонимность гарантируем.

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Рост цен на газ и коммунальные услуги привел к существенному увеличению счетов за жилье. Господдержка для домохозяйств частично компенсирует прирост стоимости тепла. Самоуправления призывают малоимущих делать заявки на жилищное пособие для покрытия квартплаты, домоуправления и других коммунальных платежей. Но для этого надо соответствовать определенным условиям.

Поделитесь с нами цифрами своих коммунальных счетов в сравнении с доходом (пенсией) и расскажите про то, как вы справляетесь — дети помогают, самоуправление помогает, решили копить часть долга до лета, взяли кредит… Отдельно укажите, если не получается добиться помощи от самоуправления — по какой причине.

Просим присылать ваши истории на адрес rus.redakcija@delfi.lv с пометкой "Мои счета — мое богатство".

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