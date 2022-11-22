Если второй иностранный — не русский. Есть ли в Латвии учителя, преподающие другие языки?

Инициатива Министерства образования и науки — с 2026/2027 учебного года исключить из школьного образования русский язык как второй иностранный — может натолкнуться на проблему дефицита педагогических кадров, пишет Diena.

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Предполагается, что с 2026/2027 учебного года русского языка больше не будет в расписании уроков, потому что все учебные заведения должны будут предлагать для изучения в качестве второго иностранного один из языков Евросоюза или иностранный язык, изучение которого регулируется заключенными межправительственными соглашениями. Работники образования, сообщает Diena, такой план поддерживают, но обращают внимание на нехватку педагогов по этим предметам.

Факультету педагогики, психологии и искусств Латвийского университета, который также готовит учителей иностранных языков, придется сместить акцент с программы русского языка на другие иностранные языки. Однако это не означает, что учителей немецкого, испанского или французского языков автоматически станет больше.

"Конечно, нам бы хотелось, чтобы это было так, но желающих учиться по этим программам мало. В этом году на программу подготовки учителей немецкого языка подали заявки только два человека. К сожалению, двух человек было недостаточно, чтобы открыть программу, так как это стало бы пустой тратой денег. Для реализации программы нужны как минимум пять студентов. Кроме того, среди обучающихся по программе Mācītspēks есть лишь единицы, владеющие испанским, шведским или французским языком. Поэтому и от этого проекта также не ожидается существенного вклада в систему образования", — обрисовывает ситуацию декан факультета Линда Даниэла.

По ее словам, студентам, зачислннным на программу русского языка, не придется прекращать учебу, но нужно теперь думать о том, где работать после окончания вуза и, может быть, даже рассмотреть идею более глубокого изучения еще одного иностранного языка. Обязательно придется искать комплексные решения, в том числе возможности переподготовки, позволяющие приобрести дополнительную специальность.