Есть 3 варианта. Открыт прием заявок на проведение мероприятий Фестиваля общения Lampa

С 4 по 8 февраля Фестиваль общения Lampa приглашает всех желающих стать соавтором программы, подав заявку на проведение своего мероприятия, в основе которого — живое общение. 9 и 10 июня в Цесисе фестиваль объединит собеседников в поиске ответов на значимые как для общества, так и для каждого из нас вопросов.

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В этом году Lampa вновь приглашает щедрые на идеи умы — организации и частных лиц — стать создателями программы фестиваля. В выборе тем, формата и участников ограничений нет: каждый может подать заявку на проведение мероприятия продолжительностью в один-полтора часа, или предложить программу мероприятий на оба дня — на латышском, русском и английском языках. Все заявки участвуют в конкурсе, но число мероприятий ограничено, поэтому организаторы фестиваля призывают сотрудничать, а именно обдумать возможность проведения своего мероприятия совместно с какой-либо организацией.

"Нередко умение сотрудничать — недостающий элемент для воплощения блестящего замысла, и это всегда было вектором движения для нас, как в проведении фестиваля, так и вне его. В этом году мы настоятельно советуем рассмотреть возможность сотрудничества — ведь творческих, ценных и содержательных идей для больше, чем мест на Lampa, поэтому, отправляя заявку на проведение мероприятия, я приглашаю авторов к кооперации с другими организациями и активистами. Это может стать замечательной возможностью расширить свой взгляд на вещи и увеличить аудиторию. Мы открыты! С нетерпением ждем заявки на проведение мероприятий, чтобы вместе создать богатую и разнообразную программу фестиваля", — говорит куратор программы фестиваля, Эгита Прама.

Также она приглашает всех, кто обдумывает возможность подать заявку 11 января в 16.00 на бесплатный онлайн-семинар по организации мероприятий. Ссылка на семинар: Sarunu festivāla LampaFacebook lapa.

Есть три возможности участия —

провести одно мероприятие на одной из фестивальных сцен,

организовать собственную двухдневную программу мероприятий на своей сцене,

провести серию мероприятий в небольшой палатке (это могут быть, к примеру, игры, викторины, консультации и др.).

Для посетителей участие в фестивале бесплатное, поэтому расходы покрываются из грантов, пожертвований и взносов, перечисляемых организаторами мероприятий. Размер взноса зависит от формата участия, однако можно подать заявку и на бесплатное участие.

Фонд открытого общества DOTS, предлагает ограниченное количество мест для бесплатного участия частным лицам, организациям, учреждениям и общественным предприятиям.

Представительство British Council на сцене Reģionu предлагает бесплатное участие организациям и частным лицам, чья основная деятельность или место жительства находятся за пределами Риги, и чьи темы мероприятий обращены к событиям, значимым для местных сообществ, и вопросам, затрагивающим латвийские регионы.

Swedbank предлагает подать заявки на бесплатное участие на сцене Ilgtspēja частным лицам и организациям, чьи мероприятия связаны с темами окружающей средs и климата, а также на темы социальной устойчивости и эффективного управления.

Более подробная информация о порядке подач заявок на организацию мероприятий и проведение фестиваля здесь. Подготовь свою идею вовремя!

О Фестивале общения Lampa

Фестиваль общения Lampa — это место для обмена мыслями в духе свободы и взаимоуважения, площадка для содержательных разговоров, оттачивания интеллекта и расширения кругозора. Это вдохновляющая и увлекательная платформа для всех, кому есть что сказать, и для всех, кто готов выслушать. Ведущей целью фестиваля является укрепление в Латвии культуры диалога — демократической, дискуссионной и полной взаимоуважения.

В команду организаторов фестиваля входят: Фонд открытого общества DOTS, Swedbank Latvija, Самоуправление Цесисского округа, агентство управления коммуникационными технологиями "Deep White", рекламное агентство "Armadillo", а также представительство "British Council" в Латвии.

Проведение фестиваля также поддерживают Фонд активных граждан, Фонд интеграции общества, Информационное бюро Европейского парламента, предприятия Latvijas Finieris, LMT, Enefit, Enefit Green, SCHWENK Latvija, Omniva, Neste Latvija, European Energy Latvia.