Эстонский батальон проверяет свои силы на полигоне в Адажи
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

На полигоне Адажи в Латвии проходят учения Скаутского батальона Gungnir. В ходе маневров оценивается огневая мощь подразделений, тактические навыки командиров и выносливость солдат. Об этом BNS сообщила пресс-служба генерального штаба Сил обороны.

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"Мы занимаемся слаживанием подвижных соединений и частей поддержки. — объяснил командир Скаутского батальона подполковник Ээро Айа — В этом году нам повезло оказаться в одной компании с союзниками из Великобритании и Дании. Первые выставили на поле взвод танков, вторые — механизировнную пехоту".

Учения проводятся с целью проверки боеготовности рот механизированной пехоты батальона и их способности координировать действия с приданными подразделениями.

Маневры начались с боевых стрельб и продолжились тактическими занятиями, в ходе которых Скаутский батальон вместе с приданными ему частями союзников из Великобритании и Дании противостоял условному противнику в лице итальянских пехотинцев из Боевой группы НАТО Латвии.

"Я доволен своими подразделениями. — сказал подполковник Айа — Хорошая подготовка солдат позволяет в том числе разыгрывать такие ситации, которые значительно усложняют выполнение задач".

Учения Gungnir начались в прошедшее воскресенье, они продлятся до 8 мая. В общей сложности в них принимает участие почти 700 солдат и офицеров Скаутского батальона и союзников из Дании, Великобритании и Италии.

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