Этим летом в Латвии будет очень много клещей: по стране стремительно распространяется их третий вид

Прошедшая аномально теплая зима позволила большой части живущих в Латвии клещей не только не уходить в спячку, но и не проредила их поголовье в целом. Это привело к тому, что этим летом латвийцам, отправляясь на природу, следует отдавать отчет: сейчас клещей очень много, причем "подцепить" их можно даже в местах, максимально близких к городским условиям, пишет журнал Ir.

Издание приводит слова энтомолога Латвийского Университета Вольдемара Спуньгиса, который в рамках исследований проводил замеры "плотности населения" клещей. Если в прошлом году в Юркалне на контрольной стометровой полосе он собрал 150 этих кровососущих созданий, то в этом году в том же месте — уже 260 клещей.

В Центре инфектологии также подтверждают опасения, что этот год выдастся "урожайным" на клещей. Первого на анализ принесли уже 8 января.

Помимо этого, проблему создает и то, что в Латвии появился уже третий вид клещей, пришедший с юга и необычайно плодовитый вид — Dermacentor reticulatus, или орнаментированный луговой клещ.

Луговые клещи крупнее, чем те, которые обычно встречаются в Латвии, очень плодовитые и имеют более короткий цикл развития. Они тоже переносят энцефалит и болезнь Лайма, но хорошая новость состоит в том, что они не очень любят людей, предпочитая животных с густой шерстью. Попав на человека, такой клещ постарается заползти туда, где больше всего волос, то есть на голову. Поскольку он больше, его проще заметить, чем обычного клеща.

Эпидемиологи латвийского Центра контроля и профилактики заболеваний напоминают, что вакцинация обеспечивает защиту только от клещевого энцефалита, но не защищает от других переносимых клещами заболеваний — клещевого боррелиоза (болезни Лайма) и эрлихиоза.

ЦКПЗ отмечает, что любой может защитить себя от укуса клеща, например, надевая светлую одежду, на который клещ будет более заметен. Также важно во время прогулки время от времени проверять одежду, чтобы убедиться, что на ней нет клещей.

Кроме того, важен выбор подходящей обуви, поскольку клещи, как правило, сначала попадают на обувь. Следует также убедиться в том, что рукава, воротник и брюки достаточно закрыты, чтобы предотвратить попадание клещей под одежду.