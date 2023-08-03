"Это безумие". Активисты просят Сейм сохранить 256 гектаров леса в Латгале

Латвийское общество пермакультуры просит Сейм не поддерживать законопроект, предполагающий создание "индустриального парка" на территории леса в Аугшдаугавском крае. Об этом сообщает программа Латвийского радио 4 "Домская площадь".

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Лесная площадь, на территории которого местное самоуправление планирует создать индустриальный парк, составляет 256 гектаров. Лес находится в Ликсненской волости Аугшдаугавского края с двух сторон Рижского шоссе. Чиновники считают, что это оптимальное место для создания промышленного комплекса, который будет включать в себя и производственные зоны, и ветряной парк.

Идея проекта появилась в 2021 году.

"Мы не первые в этом вопросе. Уже принят закон о передаче земли компании Latvijas valsts meži в собственность городского самоуправления Валмиеры. Это было 100 гектаров, которые передали городу. Там создается индустриальный парк, и они могут претендовать на деньги европейских фондов", — рассказывает заместитель председателя Аугшдаугавской краевой думы Виталий Айзбалтс.

Руководитель Латвийского общества пермакультуры Илзе Межниеце считает, что самоуправление поверхностно отнеслось к выбору места.

"Нельзя, чтобы такие лесные площади отдали для индустриальных целей без проведения соответствующих процедур. Должен быть порядок. Это опасный и ужасный прецедент, потому что в Валмиере отчуждение провели после утверждения локального плана. Сейчас же отчуждение хотят провести до принятия локального плана. Это создаст опасный прецедент. [...] Вдруг какое-то самоуправление захотело получить лес для индустриального парка, для которого нет гарантированного финансирования и инвестора, но есть прекрасный лес, который просто вырубят - это безумие", — говорит Межниеце.

Она убеждена, что для проекта можно найти другое место.

"Если же нужна именно эта территория, то стоит учитывать природный потенциал, так как в этих лесах есть ценные биотопы. На сегодняшний момент неясно, для чего это нужно, какие территории будут развиваться. Локальный план не разработан. Не проведено стратегическое влияние на природу и территориальная инвентаризация. Говорится только о том, что надо вырубать. Тогда вопрос самоуправлению — почему так долго тянули с планами и детальным планированием", — недоумевает активист.

Тем временем Виталий Айзбалтс отмечает, что волноваться надо было намного раньше — больше трети этих лесов уже выпилены.

"Еще в процессе переговоров уже полтора года Latvijas valsts meži понимали, что леса там не будет. [...] У нас нет других вариантов в крае. Для беспокойства у любителей природы нет повода. Сейчас проходит разработка локального плана, оценка влияния на среду, привлекаем экспертов в области природоохраны. И только потом начнем вести реальные работы, так как без локальной планировки этого нельзя делать. Мы охраняем природу, но нам нужно где-то и работать, зарабатывать деньги и платить налоги государству. Песнями, плясками и щебетаньем птиц государственную казну мы не наполним и семейный бюджет не пополним", — указал Айзбалтс.

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Депутат Сейма и член парламентской комиссии по народному хозяйству, аграрной, природной и региональной политики Мартиньш Фелсс отмечает, что в текущей процедуре нет попытки обойти закон.

"Мы многократно рассматривали этот вопрос на заседаниях комиссии. На сегодняшний момент комиссия уже рассмотрела проект во втором чтении. Сейчас ждем, когда начнется осенняя сессия Сейма, и вопрос во втором чтении рассмотрит Сейм. Надо подумать, что будет создано более 100 рабочих мест", — сказал политик.

С возвращением Сейма в рабочий режим осенью станет ясно, прислушаются ли депутаты к мнению защитников природы.