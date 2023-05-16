"Это были расходы, а не убытки". Ушаков о предъявленных обвинениях по делу маршруток

Уголовное дело против бывшего руководства Рижской думы мотивировано политически и исходит из ложных манипуляций, где оправданные расходы из бюджета выдаются за финансовый ущерб. Об этом в интервью программе Латвийского радио 4 "Домская площадь" заявил бывший мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков.

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Ранее Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) передало в прокуратуру дело по обвинению против Нила Ушакова, его заместителя Андриса Америкса и еще нескольких лиц в нанесении 10-миллионного ущерба Рижскому самоуправлению и его капитальному обществу. Как сообщает агентство LETA, речь шла о перевозках в рижских микроавтобусах.

"Я по-прежнему не получил официальных документов о передаче дела в прокуратуру. Пока это близко ко лжи: если самоуправление предоставляет своим жителям услуги, это расходы, а не убытки. Пенсионеры пользовались скидками в общественном транспорте, а дума это компенсировала по единому тарифу", — рассказал бывший мэр Риги.

По словам Ушакова, передача этого дела в прокуратуру не была бы возможна, если бы нынешняя Рижская дума не подала документы о том, что ей был нанесен ущерб.

"Руководство Рижской думы соучаствовало в даче ложных показаний — не исключено, что речь идет о подлоге документов. Я не являюсь мэром с 2019 года, присказка "Ушаков виноват" устаревает, а впереди следующие муниципальные выборы. Это похоже на политические мотивы, и судебного разбирательства я не боюсь", — сказал экс-мэр.

Ушаков добавил, что не исключает возможности в будущем снова принять участие в муниципальных выборах.