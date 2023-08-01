"Это не демарш — это отчаяние". Центральная лаборатория прекращает услуги по квотам

С сегодняшнего дня, 1 августа, Центральная лаборатория (Centrālā laboratorija) больше не сможет обеспечивать услуги по государственным квотам — деньги, выделенные на лабораторные исследования, не были утверждены Министерством финансов. Об этом в интервью программе Латвийского радио 4 "Домская площадь" заявила глава правления Центральной лаборатории Стелла Лапиня.

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По ее словам, предпосылки для нынешней ситуации начали складываться еще несколько лет назад.

"Это лето для нас очень сложное. Решение сложное, но, к сожалению, закономерное — ситуация в лабораториях копилась годами. Мы надеялись на дополнительное финансирование. [...] Ситуация с нашей стороны очень серьезная. Это не демарш — это отчаяние. В Центральной лаборатории самая большая переработка. Я надеюсь, что государство еще сможет исправить ситуацию", — указала Лапиня.

К проблемам добавляется и старение населения, и постковидная ситуация, которая оказала давление на систему здравоохранения.

1 августа представители Центральной лаборатории проведут встречу с министром здравоохранения. Стелла Лапиня выразила надежду, эта встреча сможет что-то изменить.

По ее словам, в Центральную лабораторию ежедневно обращается более 6 000 человек. Из них 60% — люди, которые используют госуслугу.

"Ситуация сложная, но лаборатория надеется, что с 1 января будет введено электронное направление на анализы — это помогло бы решить проблему переработок", — заключила представитель лаборатории.

Предприятие Centrālā laboratorija начала деятельность в 1995 году. К настоящему моменту лаборатория имеет более 80 филиалов и более 750 работниками в странах Балтии.

2 мая 2015 года лаборатория была акредитована в следующих сферах: гематологичиские, клинические, клинически химические, коагуляционные, имунногематологичкие, имуннохимические, цитологические, вирусологии, для микробиологического и молекулярно биологического тестирования.