Это не вопрос трех дней: Союз самоуправлений о поспешности рассмотрения плана больничной реформы

В течение трех дней невозможно подготовить качественное и обоснованное мнение об изменениях в сети больниц. Об этом агентству LETA заявили в Латвийском Союзе самоуправлений (LPS).

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Ранее LPS получили от Министерства здавоохранения проект предполагаемой реформы сети больниц. В союзе считают, что для согласования проекта отведено слишком мало времени — всего три рабочих дня.

"В столь короткие сроки невозможно подготовить качественное, компетентное и основанное на данных мнение", — указали в LPS.

Сотрудничающее с LPS Латвийское общество больниц также хочет получить более точные данные о запланированных Министерством здравоохранения изменениях в больничной сети, сообщил агентству LETA председатель общества Евгений Калейс.

В плане реформы больниц предусмотрена ликвидация профильных отделений родовспоможения, травматологии и хирургии в некоторых региональных больницах. Сегодня на организованной Минздравом пресс-конференции директор Департамента здравоохранения Санита Янка поянила, что в учреждениях, где мало загруженности травматологических коек и не хватает медицинского персонала, планируется переход с травматологического круглосуточного профиля в дневной стационар. В результате Алуксненская больница, Тукумская больница и Огрская районная больница перейдут на оказание услуг травматологического профиля в дневном стационаре. В случае необходимости пациенты из Тукумса и Огре будут направлены в Ригу, а из Алуксне — Валмиеру.

В свою очередь, учитывая маленькое количество коек, будет ликвидировано хирургическое отделение в Прейльской больнице. Вместо него будет усилен дневной стационар, а те пациенты, которым будет необходимо лечение в круглосуточном стационаре, будут направлены в Резекненскую больницу.

Изменения в профиле родовспоможения ожидаются в Добельской больнице и объединении Балвской и Гулбенской больниц. Пациенты будут направлены в Елгавскую городскую больницу, Мадонскую и Резекненскую больницы.

Однако Калейс отметил, что руководители больниц хотят, чтобы план Минздрава также включал анализ данных, а не просто "сухие, необоснованные выводы, из-за которых сократилось предоставление услуг в той или иной больнице".

"На конференции говорилось только о том, что пациентов, например, из Добеле направят в Елгаву, из Алуксне в Валмиеру. Эти вопросы связаны с дополнительной нагрузкой персонала и дополнительным финансированием, но самое большое беспокойство вызывает то, что любой дополнительный пациент приносит больницам достаточно большие убытки, так как тариф не соответствует фактическим затратам. Разница составляет около 900 евро на одного пациента", — заявил Калейс.

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В то же время он упомянул, что к решению вопросов изменений в больничной сети следует привлечь Латвийский союз самоуправлений, поскольку в будущем Минздрав планирует создать объединения больниц, в которых, например, больницы будут сотрудничать с больницами крупнейших регионов и наоборот.

Также, по оценке Калейса, не решен вопрос методических центров. Ранее в Минздраве отметили, что в будущем планируется создание институтов методического управления, которые обеспечат систематический контроль качества процессов лечения в стране путем разработки единых клинических руководств по профилактике, диагностике и лечению пациентов, а также алгоритмы и критерии качества. Однако Калейс не видит в этом необходимости, поскольку Латвия следует международным и европейским директивам.

При разработке реформ подсчитано, что для их реализации в общей сложности потребуется дополнительно 73,32 миллиона евро.