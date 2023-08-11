"Это очень плохо". Специалист о критике новых тарифов со стороны президента

Существующая в Латвии система расчета тарифов и надзора за ними — справедлива, профессиональна и экономически обоснована. Поэтому критика регулятора и поставщиков со стороны президента Латвии Эдгара Ринкевича — это опасный прецедент, заявил в интервью программе Латвийского радио 4 "Домская площадь" представитель Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей, экс-депутат Сейма Ивар Зариньш.

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По его словам, давление на регулятора и требование пересмотреть выросшие тарифы "может сломать саму систему, где расценки монополистов проходят независимую и компетентную оценку".

"Мне импонирует решительность нашего президента. Думаю, многие давно хотели видеть президента, который может решительно выступать насчет каких-то проблем. Но в данном случае я не могу поставить высокую оценку насчет обоснованности этих высказываний. [...] Как человек, который профессионально занимался этой темой, должен сказать, что мы должны принять реальность и должны платить за вещи столько, сколько они реально стоят. Sadales tīkls не меняли свой тариф с 2016 года. Можете посчитать, сколько лет прошло. За это время была инфляция, росла стоимость электричества, которую они должны закупать для себя, для нужд системы (если кто не знает, Sadales tīkls — крупнейший потребитель электроэнергии в нашей стране). Все эти расходы росли. В результате Sadales tīkls дошел до миллионных убытков и было ясно, что тариф надо менять", — цитирует Зариньша Rus.LSM.lv.

Нынешнюю ситуацию он считает несколько парадоксальной: плата за распределение электроэнергии стала более справедливой, но люди стали жаловаться на несправедливость.

"У нас создана система, которая ответственна за то, чтобы мы получали более-менее справедливые тарифы. Sadales tīkls — естественный монополист. Чтобы он не мог требовать необоснованную цену, существует Регулятор (Комиссия по регулированию общественных услуг — прим. ред.). Регулятор действительно провел серьезную работу, оценивая обоснованность этих тарифов. И вот после того, как специалисты поработали много месяцев и приняли решение, кто-то из политиков может выйти и сказать "это все неправильно и надо пересмотреть"… Если они [регулятор] выполняют свою работу добросовестно, а им сейчас говорят "вы должны делать, как вам политики сказали", мы рушим саму основу системы независимого компетентного органа, который надзирает за процессом. Он становится некомпетентным и не независимым, а подверженным манипуляциям. Это очень плохо", — .

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Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич назвал новые тарифы Sadales tīkls необоснованными и призвал их пересмотреть.

Новые тарифы Sadales tīkls и Augstsprieguma tīkls на услуги системы электроснабжения вступили в силу 1 июля. Влияние новых тарифов Sadales tīkls на домохозяйства различно в зависимости от параметров подключения и потребления, в том числе от того, является ли подключение однофазным или трехфазным, составляет ли нагрузка 16А, 20А, 25А, 32А, 40А и более, а также от потребляемых киловатт-часов (кВтч).

Для владельцев квартир с однофазным подключением 1F и потреблением 100 кВтч в месяц счет увеличится в среднем на пять-семь евро без НДС, а для владельцев частных домов с трехфазным подключением счет может увеличиться на 18 евро и более.

Чтобы точно узнать предстоящие изменения в счетах за электроэнергию, комиссия призывает жителей использовать калькулятор тарифов Sadales tīkls.