"Это вопрос ценностей". Левитс прокомментировал Закон о гражданском союзе

Принятие Закона о гражданском союзе, является вопросом ценностей общества. Такое мнение в эфире передачи Kāpēc на Delfi TV высказал президент Латвии Эгилс Левитс

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По словам Левитса, у однополых пар должны быть юридические права, однако семья является "древним институтом" и изменения этого понятия было бы необратимым.

"Это вопрос ценностей. Семья — это очень древний, традиционный институт. Менять его состав — очень большой шаг и его нужно тщательно обдумать. Что касается различных юридических норм, они должны быть такими, чтобы дать этим людям возможности во всех юридических вопросах не иметь трудностей", — заявил президент.

Левитс уверен, что Закон о гражданском союзе может быть принят в том случае, если общество к этому готово.

"Похожие случаи были у меня в суде ЕС. Тогда суд считал, что это вопрос для общества, а не для суда. И я согласен с этим. Мои ценности заключаются в том, что у семьи очень большая традиционная сила, нужно ли это менять, сейчас эта ситуация еще должна созреть", — пояснил политик.

Также, по мнению президента, законопроект скорее всего будет принят уже следующим созывом Сейма.

"Пока выглядит так, что и Сейм, как и все общество расколоты. Очевидно этот вопрос будет рассматриваться уже 14-м Сеймом после выборов. На выборах партии будут, конечно, занимать какие-то позиции по этому вопросу, чтобы избиратели могли проголосовать за ту или иную партию", ул он.

Тем не менее президент считает, что в отношении однополых пар должны действовать такие юридические нормы, которые "дают этим партнерам возможности нормально жить". Однако на вопрос о том, проголосовал бы Левитс за Закон о гражданском союзе, если бы был работал в парламенте, президент заявил: "Об этом я не могу сказать, потому что я не депутат Сейма".