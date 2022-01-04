"Это зависит от нас самих". Врач высказался о шансах Латвии пережить вспышку омикрон-штамма

Переживем мы вспышку омикрон-штамма Covid-19 или нет, зависит не от правительства, а от общества. Такое мнение в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении анестезиолог и реаниматолог Робертс Фурманис.

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Фурманис оценил решение правительства о смягчении ограничений в отношении торговли и предоставлении услуг как "достаточно своеобразный ход" и добавил, что в целом решения Кабинета министров в последние два года были очень неясными.

Однако нынешние ковидные ограничения Фурманис оценил хорошо. Решение о продлении действующих ограничений или введении новых нужно принимать, учитывая динамику заболеваемости, число пациентов с Covid-19 в стационарах и охват вакцинации, подчеркнул врач. Он указал, что чрезвычайная ситуация является лишь формальностью, которая сама по себе не предусматривает никаких ограничений.

Фурманис неоднократно подчеркивал, что данных по "омикрону" пока недостаточно и нигде в мире этот штамм вируса еще детально не изучен, поэтому точно спрогнозировать развитие ситуации невозможно. Многое будет зависеть от того, насколько адекватно будет в этой ситуации себя вести общество, в том числе, насколько активно от Covid-19 будут вакцинироваться сениоры и жители из групп риска.

"Это зависит от нас самих. Это зависит именно от общества — насколько ответственно оно может себя вести, а не от правительства", — отметил Фурманис.

Как сообщалось ранее, на минувшей неделе — между Рождеством и Новым годом — количество новых случаев Covid-19 возросло на 30,2%. К воскресенью были подтверждены уже 644 случая заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон".