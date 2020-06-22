ETV+: Страны Балтии планируют вместе обновить военно-морской флот

Латвия, Литва и Эстония могут объявить совместный тендер на обновление военно-морского флота. Об этом в понедельник сообщает эстонский телеканал ETV+.

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Большинство кораблей, составляющих флоты стран Балтии, через 15 лет придется списывать, заявил в интервью телеканалу командующий ВМС Эстонии Юри Саска. Приобретение новых кораблей — очень дорогостоящая процедура, потому страны Балтии хотят объединить заказ и получить более привлекательную цену.

"До окончательного решения мы еще не дошли, но высшее военное руководство взвешивало этот план где-то год назад и в итоге его приняло. Теперь наша задача — к осени предоставить первичные цифры, чтобы понять, сколько на все это потребуется денег", — заявил Юри Саска.

Основной тип военно-морских кораблей у Эстонии, Латвии и Литвы — это минные тральщики. По словам Юри Саска, именно такие корабли могут быть оптимальным вариантом для Балтии. Однако новые корабли планируется заказывать с учетом дополнительных потребностей. "Мы хотим, чтобы можно было осуществлять надводный контроль, чтобы была возможность поражать и надводные цели, корабли или другие объекты. Также необходимо обеспечить контроль воздушного пространства. И, само собой, потребуются системы контроля, чтобы в том случае, если мы не сможем поразить цель, мы хотя бы знали, где она", — пояснил Саска.

Сейчас в состав ВМС Эстонии входят 3 тральщика и один миноносец, выполняющий роль флагмана. Латвийские морские силы — два штабных корабля, пять тральщиков, построенных в Нидерландах в 1984 году, пять патрульных кораблей и шесть кораблей береговой охраны.