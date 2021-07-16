Eurostat: инфляция в Латвии в июне выше, чем в среднем в ЕС и еврозоне

В июне инфляция в Латвии составила 2,7%. Инфляция в нашей стране была выше чем в среднем в Европейском союзе и еврозоне, свидетельствуют данные статистического бюро Eurostat.

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Более высокие, чем у Латвии показатели инфляции — в Венгрии (5,3%), Польше (4,1%), Эстонии (3,7%), Литве и Румынии (в каждой стране — 3,5%), Люксембурге (3,4%) и Австрии (2,8%).

Средняя инфляция в июне в ЕС — 2,2%, в еврозоне — 1,9%. Рост цен уже шесть месяцев подряд регистрируется во всем странах ЕС, кроме Португалии (-0,6%). В июне по сравнению в маем потребительские цены возросли в ЕС на 0,2%, в еврозоне — на 0,3%.

В Латвии в июне по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,3%, в Литве — на 0,5%, в Эстонии — на 1,2%.