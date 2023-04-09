Eurostat: латвийская молодежь менее подвержена риску бедности, чем население страны в целом

Молодежь в Латвии менее подвержена риску бедности, чем население в целом. Об этом свидетельствуют результаты исследования Eurostat, опубликованного на сайте Европейской комиссии (ЕК).

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В восьми странах Европейского союза (ЕС) молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет менее подвержены риску бедности, чем население в целом. Наиболее заметные различия наблюдались в Латвии (17% и 23,4%), Мальте (11,3% и 16,9%), Эстонии (15,7% и 20,6%) и Хорватии (14,7% и 19,2%).

В свою очередь, в целом ЕС уровень риска бедности был выше среди молодежи в возрасте 15–29 лет, чем среди населения в целом (20,1% по сравнению с 16,8%).

Между тем, если смотреть в разрезе по странам, то самый большой разрыв был зафиксирован в Дании (12,3% всего населения по сравнению с 25,6% молодежи) и Швеции (15,7% по сравнению с 24,6%).

Если говорить об уровне тяжелой материальной и социальной депривации среди молодежи, в 2021 году в среднем по ЕС он составлял 6,1%, среди всего населения он был немного выше — 6,3%.

Среди стран ЕС самая высокая доля молодых людей, оказавшихся в тяжелой материальной и социальной ситуации в 2021 году, была зарегистрирована в Румынии (23,1%), за ней следуют Болгария (18,7%) и Греция (14,2%). В свою очередь, в 11 из 26 стран ЕС эта доля составляла менее 3%. В число этих государств вошли — Люксембург, Польша, Швеция, Кипр, Чехия, Нидерланды, Хорватия, Словения, Финляндия, Австрия и Эстония. В Латвии показатель немного выше — он составляет 3,6%.