Eurostat: в Латвии расходы на социальную защиту ниже, чем в среднем по ЕС

В Латвии расходы на социальную защиту составляют 12,1% валового внутреннего продукта (ВВП), что ниже, чем в среднем по ЕС, свидетельствуют данные Eurostat за 2019 год.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Расходы на социальную защиту еще ниже в Ирландии, где они составляют 8,9% ВВП, на Мальте (10,8%), Болгарии (11,5%) и Румынии (11,9%). Расходы на социальную защиту несколько выше, чем в Латвии, в Литве (12,3% ВВП), Кипре (12,4%), Чехии (12,6%), Венгрии (12,7%) и Эстонии (13,2%).

Среди государств-членов ЕС выше всего расходы на социальную защиту в Финляндии (24% ВВП), Франции (23,9%), Дании (21,4%) и Италии (21,2%).

Средний уровень расходов на социальную защиту в ЕС составил в 2018 году 18,6% ВВП.

Пенсии по старости составляют самую большую долю расходов на социальную защиту в ЕС — 10,1% общих социальных выплат. Расходы на такие пособия самые высокие в Греции (13,8%), а самые низкие в Ирландии (3%). В Латвии доля таких пособий составляет 7%, в Литве — 6,2%, а в Эстонии — 6,7%.

Пособия по болезни, медицинскому обслуживанию и инвалидности составили 2,7% от общих социальных пособий ЕС. Выше всего доля таких расходов в Дании (4,3%), ниже всего — на Кипре (0,4%). В Латвии расходы на пособия по болезни / здравоохранению и пособия по инвалидности составили 2,4% от общих расходов на пособия, тогда как в Эстонии и Литве 2,1% и 2,7% соответственно.

В свою очередь, семейные и детские пособия в ЕС составили 1,7% от общей суммы пособий. Расходы на такие пособия были самыми высокими в Дании (4,3%), а самыми низкими — на Мальте, Греции и Испании (0,9% во всех странах). В Латвии на семейные пособия приходилось 1,2% общих расходов на пособия, в Литве — 1,7%, а в Эстонии — 2,7%.

Пособия по безработице в среднем в ЕС составляли 1,1% от расходов на социальную защиту, больше всего — 1,9% — в Дании и Франции, а меньше всего — 0,1% — в Чехии и Румынии. В Латвии на эти цели выплачено 0,5% от общей суммы пособий, в Литве и Эстонии — 0,7% и 1,3% соответственно.

Расходы на социальную защиту включают расходы на социальные пособия, административные расходы и другие цели, связанные с программами социальной защиты.