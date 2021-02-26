Eurostat: в Латвии расходы на социальную защиту ниже, чем в среднем по ЕС
Foto: LETA

В Латвии расходы на социальную защиту составляют 12,1% валового внутреннего продукта (ВВП), что ниже, чем в среднем по ЕС, свидетельствуют данные Eurostat за 2019 год.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Расходы на социальную защиту еще ниже в Ирландии, где они составляют 8,9% ВВП, на Мальте (10,8%), Болгарии (11,5%) и Румынии (11,9%). Расходы на социальную защиту несколько выше, чем в Латвии, в Литве (12,3% ВВП), Кипре (12,4%), Чехии (12,6%), Венгрии (12,7%) и Эстонии (13,2%).

Среди государств-членов ЕС выше всего расходы на социальную защиту в Финляндии (24% ВВП), Франции (23,9%), Дании (21,4%) и Италии (21,2%).

Средний уровень расходов на социальную защиту в ЕС составил в 2018 году 18,6% ВВП.

Пенсии по старости составляют самую большую долю расходов на социальную защиту в ЕС — 10,1% общих социальных выплат. Расходы на такие пособия самые высокие в Греции (13,8%), а самые низкие в Ирландии (3%). В Латвии доля таких пособий составляет 7%, в Литве — 6,2%, а в Эстонии — 6,7%.

Пособия по болезни, медицинскому обслуживанию и инвалидности составили 2,7% от общих социальных пособий ЕС. Выше всего доля таких расходов в Дании (4,3%), ниже всего — на Кипре (0,4%). В Латвии расходы на пособия по болезни / здравоохранению и пособия по инвалидности составили 2,4% от общих расходов на пособия, тогда как в Эстонии и Литве 2,1% и 2,7% соответственно.

В свою очередь, семейные и детские пособия в ЕС составили 1,7% от общей суммы пособий. Расходы на такие пособия были самыми высокими в Дании (4,3%), а самыми низкими — на Мальте, Греции и Испании (0,9% во всех странах). В Латвии на семейные пособия приходилось 1,2% общих расходов на пособия, в Литве — 1,7%, а в Эстонии — 2,7%.

Пособия по безработице в среднем в ЕС составляли 1,1% от расходов на социальную защиту, больше всего — 1,9% — в Дании и Франции, а меньше всего — 0,1% — в Чехии и Румынии. В Латвии на эти цели выплачено 0,5% от общей суммы пособий, в Литве и Эстонии — 0,7% и 1,3% соответственно.

Расходы на социальную защиту включают расходы на социальные пособия, административные расходы и другие цели, связанные с программами социальной защиты.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

3

Source

LETA

Tags

Латвия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Простые упражнения для уменьшения стресса
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее

Новые проекты

Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 79 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 145 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
От 26 100€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 77 000€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Akāciju iela, Imanta, Rīga,
От 78 369€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
От 99 900€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
От 58 200€