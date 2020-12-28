Eurostat: в прошлом году латвийцы тратили на еду и напитки больше, чем в среднем по ЕС

Траты латвийских домохозяйств на еду и безалкогольные напитки в прошлом году составили 18,2% от общих расходов, что превышает средний уровень по Европейскому союзу (ЕС), свидетельствуют данные Eurostat.

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Больше всего на еду и безалкогольные напитки в процентном соотношении в прошлом году тратили жители Румынии (26% от общих расходов), затем следует Литва (20,2%), Эстония (19,3%), Болгария (18,4%), Хорватия (18,3%) и Латвия.

В свою очередь меньше всего в процентном соотношении на еду и безалкогольные напитки в 2019 году тратили домохозяйства Великобритании (8%), Ирландии (8,6%), Люксембурга (8,9%), Австрии (9,7%) и Германии (10,8%).

В среднем по ЕС расходы домохозяйств на еду и безалкогольные напитки составляли 12,1% от общих затрат.

По данным Eurostat, продукты питания и безалкогольные напитки являются третьей наиболее важной категорией расходов домохозяйств после расходов на оплату жилья, услуги водоснабжения, электричество, газ и другие виды топлива, на которые приходится 23,5% от общих расходов, а также затрат на транспорт, которые составляют 13,1% от общих расходов домохозяйств.

Расходы латвийских домохозяйств на оплату жилья, услуги водоснабжения, электричество, газ и другие виды топлива в прошлом году составили 20,9% от общих расходов, в то время как расходы на транспорт составили 12,1% от общего объема трат домохозяйств.

Расходы домохозяйств в Литве по этим двум категориям в 2019 году составили соответственно 14,9% и 15,8%, а в Эстонии — 18,9% и 11,7%.