Эвакуированных из Украины юных спортсменов разместят в спортивном лагере в Сигулде
Foto: Марис Морканс

40 несовершеннолетних украинских спортсменов, эвакуированных из зоны боевых действий, разместят на территории спортивного лагеря в Сигулдском крае, сообщила агентству LETA пресс-секретарь самоуправления Синдия Брикмане.

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Сейчас в Сигулдском края находится уже более десяти семей из Украины. Появилась информация, что в муниципальных помещениях могут быть размещены также 40 эвакуированных спортсменов в возрасте от 15 до 17 лет.

Закон о поддержке гражданского населения Украины предусматривает, что каждое самоуправление оказывает беженцам такую помощь, на какую могут рассчитывать местные жители в кризисной ситуации. Это пособие на размещение и питание, медицинская помощь и обеспечение образования и социальных услуг.

Помощь самоуправлению, помогающему беженцам, оказывают также местные предприниматели и частные лица. Готовность разместить у себя беженцев выразило 49 семей в Сигулдском крае.

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