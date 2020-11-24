Еврейская община: Музей Рижского гетто все еще под угрозой

Музей Рижского гетто и холокоста в Латвии все еще под угрозой, заявило общество "Шамир", изучив новый договор с Рижской думой.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В ноябре заканчивается действие предыдущего договора об использовании территории музея, заключенного обществом "Шамир" с Рижской думой. Общество уже раньше поднимало тревогу, потому что были опасения, что договор не продлят. Рижская думала приняла решение продлить, но в новой версии договора есть "подводные камни".

Член правления общества "Шамир" раввин Менахем Баркахан недоволен нововведениями в договоре и тем, что прислали его только 19 ноября, когда срок действия предыдущего договора истекает 23 ноября. Его опасения вызывают три пункта. Во-первых, в новом договоре указано, что самоуправление без согласия арендатора может наложить отягощения.

Юристы общества подозревают, что это будет означать сервитут на дорогу, которая проходит через территорию музея — соседи музея, компания Spīķeru nami, хотели бы пользоваться полосой земли шириной 4,5 метра, где находится мемориальная стена с именами жертв. Сейчас этот вопрос рассматривается в суде, потому что музей против.

Во-вторых, в договоре указано, что он теряет силу, если самоуправление решит продать этот участок. В-третьих, договор потеряет силу, если этот участок земли понадобится самоуправлению.

Раввин подчеркивает, что музей целенаправленно развивается, чтобы стать проектом государственного масштаба, и нельзя допустить, чтобы была возможность внезапно закрыть его, если вдруг Рижская дума решит продать или использовать эти территории.