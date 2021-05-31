Еврокомиссия разрешила прививать от Сovid-19 детей с 12 лет
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Страны Евросоюза теперь могут начать вакцинацию от коронавируса детей старше 12 лет препаратом BioNTech/Pfizer. Соответствующее разрешение выдала Еврокомиссия, о чем в своем Twitter сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

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Так, вакцина BioNTech/Pfizer стала первой, допущенной в ЕС для вакцинации подростков.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе вакцинацию детей одобрило Европейское агентство лекарственных средств (EMA). До этого вакцину разрешалось использовать только для людей старше 16 лет.

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