Еврокомиссия выделит Латвии 8 миллионов на прием украинцев

Европейская Комиссия выделила латвийскому Министерству внутренних дел 7,8 миллионов евро, чтобы помочь Латвии укреплять систему управления миграцией и поддержать способность страны принимать граждан Украины.
"Министерство внутренних дел доказало Еврокомиссии, что Латвия оказала существенную поддержку украинским гражданам, которые спасаются от войны России против Украины", — отмечают в МВД. В том числе и поддержку украинским службам. Например, Государственная пожарно-спасательная служба Латвии предоставила Украине оборудование, средства гигиены, спальные мешки, одеяла и прочее.
Сейчас через комиссии самоуправлений по гражданской защите в Латвии размещено 11 494 мирных жителей Украины. 37 810 людям выданы документы для проживания (гуманитарные визы и временный вид на жительство) с правом трудоустройства.
В ближайшее время МВД разработает сообщение с предложением о том, как могут быть использованы полученные средства.
Договор о финансировании подписан 13 декабря этого года. Заявку на финансирование МВД подготовило осенью 2022 года в рамках Фонда убежища, миграции и интеграции.