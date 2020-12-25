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С субботы, 26 декабря, самоизоляцию в Латвии нужно соблюдать по возвращении из всех включенных в список Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) стран Европы, кроме Ватикана и Исландии.

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Cредний показатель заболеваемости Covid-19 в Европейском союзе (ЕС) и Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) в настоящее время составляет 410,6 случая на 100 000 жителей. Таким образом, с понедельника, 28 декабря, будут запрещены регулярные пассажирские перевозки в страны с показателем заболеваемости более 821,1 случая на 100 000 жителей. Это Швеция, Литва, Люксембург, Хорватия, Сан-Марино, Словения.

Порог для соблюдения самоизоляции в Латвии по возвращении из-за границы составляет 50 случаев Covid-19 на 100 000 человек. Этот порог заболеваемости не превышен только в Ватикане и Исландии.

В отношении стран за пределами ЕС и ЕЭЗ самоизоляция не требуется по приезде в Латвию из Японии, Южной Кореи, Руанды, Австралии, Новой Зеландии, Таиланда и Сингапура. Эти страны входят в число тех, для которых открыты внешние границы ЕС.

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Covid19 Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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