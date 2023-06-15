Европарламент даст Латвии еще одно депутатское кресло

Европейский парламент сегодня поддержал выделение Латвии дополнительного депутатского места после выборов 2024 года, сообщил агентству LETA пресс-секретарь Европарламента в Латвии Янис Крастиньш.

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Дополнительные места в Европарламенте также выделены Испании, Нидерландам, Австрии, Дании, Финляндии, Словакии, Ирландии, Словении и Финляндии.

В четверг парламент принял предложение, которое предусматривает увеличение после выборов в Европарламент в июне 2024 года количества депутатских мест на 11, при этом общее количество депутатов достигнет 716. Окончательное решение еще должен будет единогласно принять Европейский совет.

Депутаты Европарламента подчеркивают, что действовать необходимо быстро, чтобы до выборов в следующем году дать государствам-членам время для внесения необходимых изменений, и депутаты просят незамедлительного предоставления информации в случае, если Европейский совет намерен отступить от поданного предложения.

Принимая во внимание демографические изменения в Европейском союзе, произошедшие после выборов 2019 года, депутаты Европарламента намерены распределить дополнительные места, добавив одно место Латвии, в результате чего она получит девять мест.

Состав Парламента оценивается перед каждыми выборами в соответствии с принципами, изложенными в договорах, а именно, что в Европарламенте должно быть не более 750 депутатов, не считая председателя, а у каждого государствах-члена должно быть не менее шести и не более 96 депутатских мест в соответствии с принципом "сбалансированной пропорциональности" и на основе последних показателей численности населения.

Депутаты Европарламента хотят сохранить резерв в количестве 28 мест для депутатов, которые будут избраны в следующем общеевропейском избирательном округе, в соответствии с предложением Европарламента о внесении поправок в закон о выборах ЕС, который в настоящее время "застрял" в Европейском совете. Депутаты предупреждают, что любая дальнейшая задержка в работе совета над этой реформой будет противоречить принципу лояльного сотрудничества.

Предложение было принято 316 голосами против 169 при 67 воздержавшихся. Приложенная к предложению резолюция была принята 312 голосами против 201 при 44 воздержавшихся.