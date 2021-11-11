Европарламент лишил Нила Ушакова депутатской неприкосновенности

11 ноября депутаты Европейского парламента проголосовали за лишение Нила Ушакова ("Согласие") депутатского иммунитета. Решение принято в связи с уголовным процессом, который в отношении Ушакова планирует возбудить Генеральная прокуратура.

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После отмены неприкосновенности Ушаков сохранит за собой полномочия депутата Европарламента, поскольку они были предоставлены ему государством и никакое другое учреждение не может их отнять.

В январе 2019 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в кабинете Ушакова, который занимал тогда пост председателя Рижской думы, изъяло устройство, которое применяется для особых оперативных мероприятий. Позже KNAB передал это дело в Генпрокуратуру. Согласно материалам уголовного дела, Ушаков хранил в своем кабинете "устройство стратегической важности для проведения специальных оперативных мероприятий, а именно для тайного получения видеодокументации и аудиоинформации". Оно было замаскировано под альбом или книгу.

Ушаков в своем сообщении для депутатов ЕП сообщил, что все уголовное дело построено на факте изъятия "модифицированного для спецопераций" устройства. По его словам, имеется в виду самодельный бумажный альбом с вклеенными в него видеокамерой и диктофоном. "Это устройство для "особо секретной операции" также было оборудовано внешним шнуром питания, как у ноутбука. Характеристики устройства выглядели значительно скромнее, чем у любой детской радио-няни, которую можно купить в местном магазине электроники за 50 евро", — поясняет он. В письме Ушаков также указал, что альбом был найден вместе с другими подарками на полке его рабочего кабинета, не был подключен к сети, не имел карты памяти и на нем не было обнаружено его отпечатков пальцев или ДНК.

"В Латвии это уголовное преступление, хотя я сам этот "альбом" не видел, тем более не использовал его и до сих пор не могу понять, почему в этом расследовании я являюсь подозреваемым, а не потерпевшим", — подчеркнул в письме Ушаков. Он полагает, что процесс может быть связан с его статусом "публичного политика". В письме, однако, Ушаков уточняет, что разделяет доверие коллег из Европарламента к латвийской судебной системе, и не сомневается в том, что отмена депутатской неприкосновенности должна ускорить процесс, который "продолжается с июня 2019 года".

Избранные от Латвии депутаты Европейского парламента Сандра Калниете ("Новое Единство"), Инесе Вайдере ("Новое Единство"), Роберт Зиле (Национальное объединение), Даце Мелбарде (Национальное объединение) и Ивар Иябс ("Для развития/За!") ранее заявили, что будут голосовать за отмену депутатского иммунитета Ушакова.

Калниете подчеркнула, что это позволит выяснить ответственность Ушакова в рамках уголовного процесса. Иябс заявил, что необходимо дать возможность латвийским правоохранительным органам делать свою работу. Вайдере объяснила, что в большинстве случаев Европарламент голосует за отмену иммунитета, если комитет Европарламента по правовым вопросам постановил, что у запроса нет политических мотивов.

Ранее комитет Европарламента по правовым вопросам рекомендовал отменить парламентский иммунитет Нила Ушакова.