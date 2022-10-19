Европарламент поддержал предложение Ушакова о пересмотре сноса старого здания ЕП

В среду, 19 октября, Европейский парламент (ЕП) поддержал предложение депутата Нила Ушакова пересмотреть вопрос о строительстве нового главного здания Европарламента в Брюсселе, сообщили агентству LETA в бюро политика.

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ЕП поддержал предложение Ушакова пересмотреть планы по сносу существующего главного здания Европарламента в Брюсселе, названного в честь Поля-Анри Спаака, и постройке на его месте нового. Изначально снос здания был предусмотрен в бюджете ЕП на 2023 год.

В бюро Ушакова отметили, что возможная стоимость этого проекта может составлять от 500 миллионов евро до одного миллиарда евро. "За" предложение проголосовали 344 депутата, "против" — 261 депутат.

В свою очередь, предложению остановить реализацию еще одного проекта в Страсбурге — создать здание новое офисное здание и новую частную гостиницу для депутатов — не хватило одного голоса. "За" приостановку реализации этого проекта проголосовали 274 депутата, "против" — 275.

Выступая на пленарном заседании Европарламента, Ушаков сказал, что в настоящее время все больше и больше детей по всей Европе "приходят в школу с пустыми ланч-боксами или без денег на обед в школьной столовой", потому что "их родители должны сделать выбор — оплатить счета за отопление или детское питание".

"В то же время этот парламент продолжает разработку плана по сносу культового здания Спаака в Брюсселе, поскольку ему 30 лет и оно недостаточно энергоэффективно. Расходы на строительство новых помещений уже сейчас оцениваются как минимум в 500 миллионов евро. Учитывая стремительно растущие цены, мы можем легко представить, что конечные затраты составят около одного миллиарда евро. За один миллиард евро можно отапливать здание в течение как минимум одного столетия, вне зависимости от уровня энергоэффективности этого здания", — заявил Ушаков.

В продолжение своего выступления Ушаков сообщил, что недавно Латвия получила первый платеж Next Generation EU в размере 200 миллионов евро. По оценке политика, это около 20% от запланированной стоимости одного нового здания ЕП.

На пленарном заседании европарламентарий подчеркнул, что бюджет Европейского союза — это не только деньги и ассигнования, это ценности. Он спросил риторически, какие ценности поддерживает Европа, обсуждая расходы в один миллиард евро на новый дом для Европарламента в Брюсселе в условиях самого глубокого кризиса в новейшей истории.

"Какой сигнал мы посылаем европейским гражданам в первую зиму войны, когда мы обсуждаем создание новой гостиницы для депутатов ЕП в Страсбурге вместо здания Madriaga и новых офисов для европарламентариев и администрации в здании Osmose. Вступая в откровенно не очень прозрачную сделку с частным сектором. Неужели мы сейчас говорим о европейских ценностях", — отметил Ушаков.

По имеющейся в архиве агентства LETA информации, разговоры о сносе старого здания ЕП велись еще в 2017 году. Тогда администрация Европарламента обосновала это плохим состоянием старого здания, так как в зале пленарных заседаний обрушилась крыша.