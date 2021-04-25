Eвропарламент утвердит позицию по цифровому зеленому сертификату
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В среду, 28 апреля, депутаты Европейского парламента обсудят введение цифрового зеленого сертификата, который обеспечит больше свободы людям, привитым от "Covid-19", сообщил пресс-секретарь Европарламента в Латвии Янис Крастиньш.

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После того, как Европарламент утвердит свою позицию по этому вопросу, начнутся переговоры со странами ЕС, чтобы к лету ввести зеленый сертификат.

Предполагается, что во время дебатов перед голосованием в Европарламенте депутаты будут говорить о важности свободного передвижения без дискриминации, введении надежного, взаимно признанного сертификата в цифровом или бумажном формате с указанием статуса вакцинации человека от Covid-19, результатов теста или выздоровления.

Ожидается, что депутаты потребуют обеспечить проведение более доступных по цене ПЦР-тестов, чтобы предотвратить неравное отношение к непривитым, а также соблюдения высоких стандартов защиты личных данных.

Дебаты и голосование в Европарламенте пройдут 28 апреля, а результаты будут объявлены 29 апреля.

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LETA

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LETA

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