Европейское агентство лекарств начало ускоренную проверку потенциального лекарства от Covid-19

Европейское агентство лекарств (ЕАЛ) начало ускоренную оценку антитела “регданвимаба” производства фармацевтической компании Celltrion для лечения Covid-19, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

ЕАЛ будет оценивать данные проходящего сейчас исследования. Пока ещё рано делать выводы о соотношении пользы и рисков нового лекарства, отмечает Государственное агентство лекарств.

“Регданвимаб” - это специально созданное антитело, связывающиеся с s-белком коронавируса SARS-CoV-2. Препарат снижает способность вируса проникать в клетки тела. Это лекарство потенциально может снизить необходимость в госпитализации пациентов Covid-19.

Ускоренный процесс оценки заключается в том, что агентство проверяет данные по мере их поступления уже в процессе исследования, а не ждет, когда производитель завершит исследование и подаст все необходимые документы. Таким образом, ответственный комитет может быстрее принять решение.