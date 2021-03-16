Европейское агентство лекарств настаивает на том, что польза от вакцины AstraZeneca превышает риск

Европейское агентство лекарств (ЕАЛ) в ответ на решение ряда стран ЕС приостановить использование вакцины от Covid-19 производства AstraZeneca продолжает настаивать на том, что польза от вакцины превышает риски. Об этом на пресс-конференции заявила исполнительный директор агентства Эмер Кук. Агентство продолжает расследовать необычные случаи тромбоза, которые могут быть связаны с вакцинацией.

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В сообщениях шла речь о редком виде тромбоэмболии

Кук указала, что агентство продолжает получать сообщения о тромбах, возникших после вакцинации. Она не захотела назвать точное число случаев, о которых известно агентству, так как информация из разных стран продолжает поступать. В ЕАЛ отметили, что ожидали роста сообщений, так как больше людей обратили внимание на такие события.

“Подобные ситуации не являются неожиданностью. Когда проходит вакцинация миллионов людей, острые реакции возможны”, - указала Кук. Она отметила, что ежегодно тысячи людей в ЕС сталкиваются с тромбами. Тем не менее, в случае конкретных сообщений, поступивших после получения вакцины AstraZeneca, речь идет об очень редком явлении - сгустках крови с низким числом тромбоцитов. Именно это обеспокоило специалистов.

Кук подчеркнула, что на данный момент нет основания полагать, что случаи тромбоэмболии были вызваны вакциной. В случае вакцин от Covid-19, клинические испытания были очень широкими и случаи возникновения тромбов в привитой группе не превышали показатели группы, получившей плацебо.

ЕАЛ изучает данные о возникновении тромбов после прививок Pfizer и Moderna

На вопрос журналистов о том поступали ли сообщения о тромбах от получателей вакцин производства Pfizer и Moderna, Кук ответила, что агентство изучает и эти данные. “Мы смотрим на фоновую информацию всех вакцин, находящихся в циркуляции”, - заявила Кук, добавив, что там показатели похожи.

Ранее ЕАЛ рассматривало версию, что возникновение тромбов было связано с конкретной партией вакцины, однако позже дополнительные сообщения показали, что тромбы возникали у людей, получивших прививки из разных партий, указала Кук.

В расследовании агентства будут учитываться данные из Великобритании, где привиты более 11 миллионов человек, а также данные о том, как часто у жителей ЕС возникали тромбы до вакцинации. Вся информация будет обобщена и ЕАЛ рассчитывает ознакомить публику с первыми выводами уже в четверг, 18 марта.

Как уже сообщалось, ряд стран ЕС, в том числе Латвия, решили приостановить использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о возникновении тромбов у её получателей. Министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс (Развитие/За!) надеется возобновить вакцинацию уже на этой неделе.