Европейское агентство лекарств одобрило препарат от Covid-19
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Европейское агентство лекарств (EMA) рекомендовало к применению противовирусный препарат Paxlovid для лечения Covid-19. Заявку на регистрацию подавал производитель — Pfizer Europe MA EEIG, сообщает rus.lsm.lv.

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Комитет ЕМА по лекарственным средствам для людей принял положительное заключение, рекомендующее выдать разрешение на продажу лекарственного препарата паксловида. Он предназначается для взрослых, которым не требуется дополнительный кислород, но которые подвержены повышенному риску развития тяжелых форм заболевания.

Паксловид (Paxlovid) — первое противовирусное лекарство для внутреннего применения, рекомендованное для лечения Covid-19 в Евросоюзе. Медикамент содержит два активных вещества: PF-07321332 и ритонавир, в двух разных таблетках. Первый компонент снижает способность вируса SARS-CoV-2 размножаться в человеческом организме, а второй — продлевает действие первого.

По данным Pfizer, паксловид сократил госпитализацию и смертность среди пациентов с высоким риском на 89%. Лечение эффективно и против омикрона.

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