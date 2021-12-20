Европейское агентство лекарств одобрило пятую вакцину от коронавируса — концерна Novavax
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Европейское агентство лекарств (EZA) согласилось одобрить Novavax — вакцину от Covid-19 американской фармацевтической компании.

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Как сообщило агентство в понедельник, 20 декабря, вакцина под названием Nuvaxovid рекомендуется для введения взрослым людям старше 18 лет.

После того, как препарат будет допущен к использованию Еврокомиссией, что считается формальностью, это будет пятая вакцина, которая будет применяться против коронавируса в Евросоюзе.

В отличие от четырех других вакцин, Novavax создана на протеиновой базе и содержит фрагменты белка, свойственные именно этому вирусу.

При помощи этой вакцины иммунная система человека может определить, что новый белок не должен присутствовать в организме, и отреагировать соответствующим образом, создав естественную защиту от инфекции.

В ходе третьей фазы исследований препарата, в которой приняли участие около 30 тысяч пациентов, он показал общую эффективность в 90 процентов, правда, в отношении исходного вируса SARS-CoV-2, а не его мутаций. ЕС намерен приобрести до 200 миллионов доз Nuvaxovid. Предполагается, что поставки начнутся в январе 2022 года.

На настоящий момент в Евросоюзе используются четыре вакцины против инфекции SARS-CoV-2: две мРНК-вакцины производителей Biontech/Pfizer и Moderna, а также две векторных - AstraZeneca и Johnson & Johnson.

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