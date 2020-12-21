Европейское агентство лекарств одобрило вакцину от Covid-19 производства BioNTech/Pfizer

21 декабря Европейское агентство лекарств (ЕАЛ) рекомендовало странам ЕС разрешить использовать вакцину от Covid-19 производства BioNTech/Pfizer. Вакцинация может начаться 27 декабря, передает издание Politico.

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Вакцину рекомендуют для лиц старше 16 лет.

Глава ЕАЛ Эмер Кук назвала этот момент “историческим научным достижением”, добавив, что это “большой шаг в правильном направлении и признак того, что 2021 год будет светлее 2020”. Кук сказала, что безопасность вакцины была приоритетом для агентства.

“Вакцина соответствует строгим стандартам ЕС по безопасности, эффективности и качеству”, - заявила глава агентства.

Кук рассказала, что агентство не пыталось урезать процедуру проверки вопреки давлению поскорее одобрить вакцину. Агентство в своей оценке опиралось только на научные доказательства.

Если всё пойдет по плану, то первые партии вакцины для ЕС покинут склады 26 декабря и страны смогут начать вакцинацию с 27 по 29 декабря. Одни страны заявили о готовности начать вакцинацию сразу, другие страны, например, Нидерланды, сказали, что из-за технических проблем будут вынуждены ждать начало января.

Глава комитета безопасности ЕАЛ Сабин Штраус указала, что из-за сообщений о нескольких аллергических реакциях на вакцину в США и Великобритании, все получатели вакцин должны задержаться на 15 минут после укола, чтобы медики могли быстро справиться с возможной острой реакцией.

На данный момент нет достаточно информации о влиянии вакцины на беременных женщин, поэтому каждое решение о вакцинации беременной женщины должно приниматься индивидуально исходя из рисков заражения и других факторов.