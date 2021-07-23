Европейское агентство лекарств разрешило прививать подростков вакциной Moderna
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Европейское агентство лекарств рекомендовало утвердить вакцину от Covid-19 Moderna к использованию для детей с 12 лет.

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Ранее вакцина была одобрена для использования людьми старше 18 лет.

Решение Агентства лекарств будет передано Еврокомиссии, которая примет окончательное решение.

Министерство здравоохранение Латвии планирует начать прививать подростков этой вакциной уже на следующей неделе.

В исследовании Moderna приняли участие 3732 подростка с 12 до 17 лет. Иммунный ответ (уровень антител) в этой возрастной группе был сравним с иммунным ответом в группе 18–25 лет. Из 2163 детей, получивших вакцину, ни один не заболел коронавирусом. Среди 1073 детей, получивших плацебо, заболели четверо.

Побочные эффекты были такие же, как у взрослых — боль в месте инъекции, головная боль, боль в суставах и мышцах, увеличенные лимфоузлы, озноб, тошнота. Симптомы были легкими или среднетяжелыми и проходили через один-два дня после вакцинации.

Редких побочных эффектов выявлено не было, так как исследование проводилось на сравнительно небольшой группе подростков.

Сейчас подростков прививают только вакциной Pfizer.

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