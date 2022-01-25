Ежедневно в Детскую больницу обращается 30 пациентов с Covid-19
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В последнее время в пункт неотложной медицинской помощи Детской больницы ежедневно поступает 20-30 пациентов с Covid-19. Об этом в интервью программе 900 sekundes канала TV3 заявил председатель правления Детской клинической университетской больницы (BKUS) Валтс Аболс.

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Он напомнил, что сейчас дети составляют большую часть всех заболевших коронавирусом жителей. "Год назад дети составляли всего 3%, сейчас - около 40%", - подчеркнул Аболс.

Возросло число маленьких пациентов, которым требуется помощь больничного персонала. По словам Аболса, в понедельник в больнице было 17 пациентов с Covid-19, это средний показатель за последние дни. Однако дети в среднетяжелом состоянии могут быть госпитализированы также в региональные больницы.

За помощью в BKUS в последние дни обращаются в среднем 20-30 пациентов с Covid-19, однако не всех госпитализируют - большая часть детей может лечиться амбулаторно. Аболс также отметил, что среди госпитализированных нет ни одного вакцинированного ребенка.

На данный момент коронавирусом болеют около 60 сотрудников BKUS, еще часть работников отсутствует, так как у них болеют дети. Нехватка персонала пока не сказывается на оказании услуг, так как "краткосрочные маневры возможны только потому, что люди готовы больше работать". Однако глава Детской больницы не исключил, что может настать момент, когда оказание отдельных услуг придется временно ограничить, так как не будет специалистов.

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