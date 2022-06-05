Ежегодно в Латвии от рака шейки матки умирает более 100 женщин

Ежегодно в Латвии от рака шейки матки умирает более ста женщин, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Статистика базы данных о причинах смерти населения Латвии показывает, что в прошлом году число смертей, основной причиной которых был рак шейки матки, составило 113, в 2020 году — 110, а в 2019 году — 125, что является самым высоким показателем за последние семь лет.

Вирус папилломы человека (ВПЧ, CPV) является наиболее распространенной инфекцией, передающейся половым путем, и почти каждый, кто когда-либо имел половой контакт, может заразиться, сообщила агентству LETA гинеколог Ольга Плиско. Она отметила, что около 80% женщин хотя бы раз перенесли инфекцию, но только у 10-12% женщин может развиться рак.

"Это распространенная инфекция, в большинстве случаев проходит самостоятельно, но бывают случаи, когда этого не происходит и начинаются изменения в клетках шейки матки. Это предраковое изменение в три стадии, а затем, с годами, может развиваться также и рак шейки матки", — пояснила гинеколог.

Она сказала, что вакцинация против ВПЧ дает женщинам, которые еще не подвергались воздействию вируса, наибольшую эффективность против типов вируса, включенных в вакцину. Это подростки, у которых еще не было секса. Однако с годами женщина рискует заразиться этой инфекцией, и вакцина уже не эффективна на 100%, поскольку не помогает бороться с вирусом, который уже находится в организме.

Поэтому вакцинация против ВПЧ рекомендуется после 18 лет. По словам Плиско, вакцина очень эффективна до 26 лет, но некоторые исследования показывают хорошую эффективность до 45-50 лет.

Скрининг рака шейки матки также важен. Гинеколог предлагает женщинам ознакомиться с письмами из Национальной службы здравоохранения, которые рассылаются каждые три года, и принять участие в программе скрининга рака шейки матки. Он направлен на поиск и лечение предраковых изменений, которые еще не являются злокачественными.

"В среднем на выявление рака уходит 10-15 лет, и это позволяет вовремя выявить эти предраковые изменения. При лечении предраковых изменений, если в контрольных анализах все хорошо, предотвращается риск развития рака", — сказала гинеколог.

По ее словам, лечение доступно на ранней стадии, где в самых легких случаях достаточно только хирургического вмешательства. Но если стадия более выраженная, то операции недостаточно и обычно добавляется лучевая терапия, что, в свою очередь, имеет свои сложности. С другой стороны, если рак уже распространяется в организме и есть метастазы, то это тоже может закончиться смертью женщины.

Ольга Плиско отмечает: чтобы скрининг был эффективным и снижал риск рака шейки матки, как минимум 80% женщин должны проходить скрининг. В Латвии, глядя на статистику последних лет, процент прошедших скриннинг составляет в среднем около 40%.

Гинеколог также указала, что женщины, у которых уже был рак, больше заинтересованы в вакцинации, чем те, у кого болезни не было. У женщин, прошедших вакцинацию, риск рецидива в связи с новой инфекцией после лечения предраковых изменений снижается на 80%.

В настоящее время оплачиваемая государством вакцинация против вируса папилломы человека против рака доступна и для 12-летних мальчиков. Это устраняет дискриминацию, поскольку раньше против ВПЧ вакцинировали только девочек.

С этого года государство оплачивает также вакцинацию мальчиков 12-14 лет. Деньги пока выделены до конца года. Предполагается, что в перспективе оплачиваемый государством возраст вырастет до 17 лет. Вопрос упирается в финансирование. До 15 лет достаточно пройти курс из двух вакцин — вторая доза вводится через 6-12 месяцев после первой. С 15 лет рекомендуют уже три дозы: первый, через месяц второй, а через 6-12 третий укол.

Взрослые тоже могут обезопасить себя, пройдя курс за свой счет. Мужчинам рекомендуют делать прививку в любом возрасте, женщинам — до 55 лет. Цена одной дозы в VC4 — 156 евро. Полный курс — 468 евро.