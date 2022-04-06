Factum: за время войны в Украине вырос рейтинг Русского союза Латвии

В марте — когда уже велись боевые действия в Украине — в Латвии вырос рейтинг Русского союза Латвии (РСЛ), свидетельствуют данные опроса Factum. Лидер мартовского политического топа — премьерская партия "Новое Единство".

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Согласно исследованию Factum, за "Новое Единство" готовы голосовать 17% опрошенных. Прирост +0,7% по сравнению с февральским довоенным опросом. На втором месте — коалиционное Национальное объединение с поддержкой в 11,9% (+0,3%). На третьем — оппозиционное "Согласие", за которое готовы отдать голос 11,2% респондентов (+1,5%).

На четвером месте — оппозиционный Союз "зеленых" и крестьян, за который готовы голосовать 10,8% (+1,3%). Замыкает пятерку лидеров — коалиционное Attīstībai/"Par! с поддержкой 10,2% опрошенных (-1,3%).

Однако главная сенсация — рост поддержки Русского союза Латвии. В марте за РСЛ были готовы голосовать уже 5,6% респондентов — и впервые за долгое время рейтинг показал, что партия способна преодолеть 5%-й барьер на парламентских выборах. Рост рейтинга за март составил +2,2%. Это самый большой скачок популярности среди партий в марте, когда уже велись боевые действия в Украине. Характерно в этой связи и то, что самое большое падение рейтинга — у "Согласия" (-1,5%), за которое также голосуют преимущественно русскоязычные граждане. Напомним, что "Согласие" четко обозначило уже 24 февраля позицию осуждения военной агрессии России против Украины. В то время как лидер РСЛ Татьяна Жданок оказалась одной из немногих депутатов Европарламента, не голосовавших за резолюцию, осуждающую военное вторженипе России в Украину.

Опрос Factum показывает, что 5%-й барьер на выборах в Сейм могут преодолдеть также партии: правящие "Консервативные" (6,7%), правящие в Рижской думе "Прогрессивные" (5,9%), "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса (5,2%). На грани 5%-го барьера находится партия "Каждому и каждой" Алдиса Гобземса — ее рейтинг равняется 4,7%. Остальные политические силы не преодолевают, по данным опроса, 5%-й барьер.

В то же время необходимо отметить специфику методологии и обработки данных исследования Factum. Опрос проводился 29-31 марта, в нем приняли участие 892 респондента старше 18 лет. Всем участникам рассылались письма с предложанием принять участие в опросе на электронную почту. Адреса электронной почты отбирались случайным образом.

По данным Factum, свою готовность принять участие в выборах подтвердили только 48,1% опрошенных. В то же время очевидно, что рейтинги партий от Factum вычислены без учета тех респондентов, кто не дал ответа на вопрос о своих политических симпатиях. То есть, за 100% взяты все те участники опроса, которые ответили, за кого собираются голосовать.

Центр исследований SKDS пока не опубликовал результаты мартовского опроса популярности политических партий, но вероятно, сделает это в первой половине апреля.