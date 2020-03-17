Фактчек: Вырос ли в Латвии спрос на оружие? (спойлер: нет)

На этой неделе стала мемом фотография, где американцы после объявления чрезвычайной ситуации в США выстроились в очередь у магазина оружия. "Пока Европа стоит в очереди за туалетной бумагой, США — за оружием", — гласят комментарии к снимку. Слухи о том, что спрос на оружие вырос появились и в Латвии. Портал DELFI проверил информацию и выяснил, что это, скорее всего, неправда.

Для того, чтобы приобрести огнестрельное оружие, в Латвии надо иметь разрешение на хранение от полиции, а также в течение пяти дней после покупки зарегистрировать оружие. Все это невозможно получить заочно.

В связи с ограничениями из-за пандемии, Бюро лицензирования и разрешений Государственной полиции с пятницы не принимает посетителей в обычном режиме, сообщила порталу DELFI представитель полиции Лина Кальке. Бюро может зарегистрировать новое оружие, но только если это действительно необходимо. Об этом надо договариваться в индивидуальном порядке с сотрудниками бюро. Поэтому полиция призывает обладателей разрешения на ношение оружие оценить, действительно ли им сейчас так необходим новый пистолет или ружье.

Отвечая на вопрос, выросло ли число регистраций нового оружия в последние недели, Кальке сообщила, что информация еще не обобщена.

Портал DELFI опросил несколько популярных оружейных магазинов. Владелец Gunmarket Эрикс Кауфманис сообщил, что роста спроса на оружие — будь то огнестрельное или пневматическое, он не заметил. Однако некоторые клиенты активнее обычного покупают амуницию.

Коммерческий директор оружейного магазина Huberts Гатис Битанс не заметил особого роста спроса ни на амуницию, ни на оружие. Он отметил, что начался сезон охоты на бобров, и некоторые охотники традиционно к нему готовятся. Однако с тех пор, как Бюро лицензирования и разрешений Государственной полиции ограничило обслуживание клиентов, оружие никто не покупает.

В магазине Purnavu Muiža также отметили, что до 14 апреля будет очень сложно зарегистрировать новое оружие, и поэтому никто его не покупает. Повышенный спрос на боеприпасы там не заметили.

Как уже сообщалось, 12 марта в Латвии была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с пандемией коронавируса COVID-19.