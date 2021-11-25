Фармацевтам разрешили проводить вакцинацию от Covid-19

Сегодня Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону об эпидемиологической безопасности, разрешающие фармацевтам проводить вакцинацию в соответствии с требованиями, установленными Кабинетом министров.

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Кабинет министров определит требования к профессиональной компетентности фармацевтов, которые будут проводить вакцинацию.

Ранее вакцинацию могли проводить только сертифицированные медицинские работники.

Поправки инициировала Комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам. Комиссия также предложила закрепить законом правило, что медицинские работники и фармацевты, которые констатируют осложнения после вакцинации, должны незамедлительно сообщить об этом в установленном порядке.

Депутаты пояснили, что вакцинация от Covid-19, сезонного гриппа и клещевого энцефалита в аптеках облегчит работу семейных врачей.

В аннотации к законопроекту говорилось, что, судя по опыту нескольких европейских стран, привлечение фармацевтов к вакцинации положительно влияет на опыт пациентов и систему здравоохранения в целом.