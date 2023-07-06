Федеральная авиационная администрация США присудила Латвии высший рейтинг в области надзора за гражданской авиацией

Федеральное авиационная администрация США (FAA) завершило аудит государственного Агентства гражданской авиации (CCA), присвоив Латвии первую категорию в области надзора за гражданской авиацией. Об этом агентству LETA сообщили в CAA.

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Представители агентства заявляют, что FAA более полугода проверяло соответствие нормативных актов латвийской гражданской авиации стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO) и качество надзора, осуществляемого CAA.

Присвоенная первая категория позволяет эксплуатантам воздушных судов, зарегистрированным в Латвии, осуществлять пассажирские перевозки от имени авиакомпаний США, а также осуществлять коммерческие перевозки в США, в том числе из аэропортов других стран, тем самым развивая свои возможности для бизнеса, говорится в сообщении агентства.

В CAA отмечают, что два зарегистрированных в Латвии оператора воздушных судов в настоящее время предпринимают шаги, чтобы в ближайшее время начать сотрудничество с авиакомпаниями США и выполнять периодические коммерческие рейсы на аэродромы в США.

Агентство также подчеркивает, что Латвия — единственная среди стран Балтии, которая прошла аудит FAA и получила первую категорию, тем самым укрепив конкурентоспособность Латвии в сфере гражданской авиации.

Директор CAA Марис Городцовс отмечает, что, хотя результаты аудита FAA не оказывают непосредственного влияния на бизнес-возможности аэропорта "Рига", присвоенная ему первая категория делает Латвию и ее перевозчиков сильными конкурентами в сфере гражданской авиации на европейском и мировом уровне.

"В то же время это открывает возможность для входа в Латвию новых игроков в сфере авиаперевозок, потому что Латвия как страна регистрации открывает широкие возможности для бизнеса в США", — отмечает Городцов.

CAA реализует национальную политику в области безопасности гражданской авиации.